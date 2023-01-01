Влюбленная Наталья Могилевская рассказала об отношениях с бойфрендом: "Мы живем вместе"

Знаменитость также поделилась, как ее изменил 2022 год.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как прошлый 2022 кардинально изменил ее жизнь и как она сейчас реагирует на войну в Украине.

В интервью Соломии Витвицкой знаменитость поделилась, что, несмотря на все ужасные реалии войны, она пытается быть оптимистичной и не падать духом. Знаменитость призналась, что в первые дни полномасштабного российского вторжения ей было страшно. Однако исполнительницу не пугают ни ракеты, ни вражеские беспилотники. Более того, Могилевская даже пыталась самостоятельно сбить вражеский дрон.

"Я живу довольно оптимистично, пытаюсь жить спокойной жизнью. Первую неделю было страшно, а сейчас ракета летит, я ее вижу, но даже не меняю своих дел. Я видела ракету, я стреляла в дрон. Есть дома оружие. Мужчина есть, у него есть оружие", — рассказала артистка.

В этом году в личной жизни Наталии тоже произошли кардинальные перемены. Исполнительница встретила мужчину, которого очень полюбила, и стала с ним вместе жить.

По словам звезды, война лишь укрепила их отношения, ведь они прошли вместе немало опасных ситуаций.

"Я встретила человека, которого я очень люблю, и мы живем вместе, и у него есть оружие. Мы бывали в таких местах, что со мной боялись ездить музыканты, боялся вообще кто-то уезжать. Мы проехали всю страну", — отметила знаменитость.

Напомним, Наталья Могилевская влюбилась в своего избранника во время войны. Его имя артистка держит в секрете. Однако известно, что он старше певицы и долгое время жил в США.

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