Влюбленные Иракли Макацария и его 19-летняя девушка в красном платье очаровали фанов

Шоумен поделился новым романтическим фото с избранницей.
Телеведущий и участник украинских "Танцев со звездами" Иракли Макацария сейчас судья грузинской версии проекта.
Его любимая девушка, 19-летняя Лиза Чичуа по возможности посещает прямые эфиры шоу. Так, после одного из них парочка сделала романтическое фото на паркете. На снимке, которым 36-летний знаменитость поделился в своем Instagram, он нежно обнимал избранницу-красавицу за талию. Лиза улыбаясь позировала в красном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
"Просто улыбнись", – написал Иракли.
В ответ подписчики Макацарии написали в комментариях, что они в восторге от этой пары.
- Прекрасная пара
- Очень красивые
- Как вы сильно схожи! Красивая пара
- Восхищаюсь этой парой
- Очень красивая пара! Вы так похожи
Читайте также: