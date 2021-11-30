Влюбленные Иракли Макацария и его 19-летняя девушка в красном платье очаровали фанов

Влюбленные Иракли Макацария и его 19-летняя девушка в красном платье очаровали фанов

Шоумен поделился новым романтическим фото с избранницей.

Телеведущий и участник украинских "Танцев со звездами" Иракли Макацария сейчас судья грузинской версии проекта.

Его любимая девушка, 19-летняя Лиза Чичуа по возможности посещает прямые эфиры шоу. Так, после одного из них парочка сделала романтическое фото на паркете. На снимке, которым 36-летний знаменитость поделился в своем Instagram, он нежно обнимал избранницу-красавицу за талию. Лиза улыбаясь позировала в красном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа / instagram.com/maqatsa

"Просто улыбнись", – написал Иракли.

В ответ подписчики Макацарии написали в комментариях, что они в восторге от этой пары.

Прекрасная пара

Очень красивые

Как вы сильно схожи! Красивая пара

Восхищаюсь этой парой

Очень красивая пара! Вы так похожи

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