Влюбленный Аффлек заявил, что воссоединение с Джей Ло – одно из лучших решений в его жизни

Влюбленный Аффлек заявил, что воссоединение с Джей Ло – одно из лучших решений в его жизни

Актер рассказал об отношениях с певицей.

Звездная пара актеров Дженнифер Лопес и Бен Аффлек весной этого года возобновили свои отношения через 17 лет после окончания своего громкого романа.

Влюбленные выглядят счастливыми и радуются тому, что снова вместе. В частности, 49-летний кинорежиссер признался в интервью WSJ. Magazine, что отношения с Джей Ло – одно из лучших его решений.

"Иногда я думаю над тем, что могу поделиться своей великой историей любви со всем миром. Действительно, это было прекрасным решением – вернуться к своей любимой женщине. И я могу сказать, что вторично наши отношения стали только лучше, потому что мы теперь более опытные", — поделился Бен.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Associated Press

Также Аффлек признался, что считает себя счастливчиком, поскольку не упустил второй шанс.

"Мне очень повезло, ведь я знаю, что некоторые люди не имеют даже первого шанса, чтобы завязать с кем-то отношения. На этот раз у меня было достаточно времени, чтобы поразмышлять над неудачами прошлых отношений", — поделился актер.

Кроме того, знаменитость добавил, что его раздражают слухи об их отношениях с 52-летней исполнительницей. Он считает, что глупо делиться со всем миром своей любовью, поэтому не планирует многое рассказывать личного.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Associated Press

Заметим, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали встречаться весной после того, как актриса разошлась со своим женихом Алексом Родригесом. Аффлек тоже был одинок – он расстался со своей любимой Анной де Армас. Влюбленные воссоединились через 17 лет после окончания своего романа — в начале 2000-х они были помолвлены и собирались жениться, но свадьба так и не состоялась.

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