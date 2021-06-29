Влюбленный Галкин показал Пугачеву с обнаженными стройными ножками во время танца

Шоумен поделился красивым фото жены.

Российский юморист Максим Галкин, который недавно показал, как отметил 45-летие, поделился новым снимком, сделанным на его дне рождения.

На нем изображена возлюбленная шоумена, российская примадонна Алла Пугачева во время танца. Певица искренне улыбается, задрав низ платья и тем самым демонстрирует стройные ноги. Влюбленный Галкин сопроводил фотографию только одним смайликом с сердечками вместо глаз.

instagram.com/maxgalkinru

Зато подписчики страницы юмориста оказались более эмоциональными в своих комментариях:

Женщина — жизнь!

Роскошная

Задор и блеск в глазах — вот когда видно, что женщина счастлива! Вам есть за что благодарить Бога!

Вот так до старости и без усталости. Так держать Аллочка Борисовна

Напомним, что ранее Максим Галкин и Алла Пугачева ошеломили страстным поцелуем на праздновании 45-летия шоумена.

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