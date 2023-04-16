Влюбленный Киану Ривз нежно зацеловал свою возлюбленную на красной дорожке

Артист не скрывает чувств к своей избраннице.

Голливудский актер Киану Ривз в личной жизни очень счастлив и не пытается скрыть это.

В субботу, 15 апреля, звезда ленты "Матрица" посетил мероприятие Museum of Contemporary Art Gala в Лос-Анджелесе. На красной дорожке Ривз позировал вместе со своей возлюбленной, художницей Александрой Грант.

Киану Ривз со своей девушкой / Фото: Associated Press

Для выхода в свет 50-летняя избранница Ривза выбрала красное платье с цветочным принтом, Киану был в классическом костюме с белой рубашкой и галстуком.

Актер не отходил от своей девушки ни на минуту, держал ее за руку, влюбленно смотрел на нее и публично поцеловал.

Киану Ривз со своей девушкой / Фото: Getty Images

Киану Ривз со своей девушкой / Фото: Associated Press

Киану Ривз со своей девушкой / Фото: Getty Images

Отметим, что о романе Киану Ривза с художницей Александрой Грант стало известно в январе 2019 года. Их застали во время ужина. А в ноябре пара посетила вместе благотворительный фестиваль LACMA Art+Film.

Вскоре влюбленные подтвердили, что действительно встречаются. Интересно, что до этого Киану долгое время был одинок, а Александру он называл своим близким другом. Они действительно долго дружили, однако со временем между ними возникли чувства.

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