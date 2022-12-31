Влюбленный POSITIFF о своих новых отношениях: "Я ее очень люблю и очень ею горжусь"

Музыкант благодарен любимой за то, что она рядом с ним в непростые моменты его жизни.

Украинский рэпер Алексей Завгородний, известный под псевдонимом POSITIFF, откровенно рассказал о своих отношениях.

Несколько месяцев назад артист признался, что он не одинок и находится в отношениях с девушкой, которая также работает в сфере шоу-бизнеса. Впрочем, рассекречивать личность любимой исполнитель не торопится.

В YouTube-проекте "Звездный" Алексей больше рассказал о своем новом романе, однако по-прежнему не говорит, кто пленил его сердце.

"У меня очень сильная любовь к одной женщине. Я ее очень люблю. И действительно, отношения, которые у нас с ней сейчас, во время войны, с каждым днем становятся все крепче. Она была со мной каждый день во время войны. Мы видим много пар, которые разошлись, потому что война все же проверяет людей на много моментов, я не удивился, но честно, я очень горжусь этим человеком и за то, что она делает для меня и за то, что она со мной. Она сейчас поймала самое сложное для меня время, самое депрессивное, самое нервное, когда действительно от меня отошло очень многое, когда я потерял очень многое, к чему я очень привык. За что я ей очень благодарен", — откровенно поделился POSITIFF.

POSITIFF / Фото: instagram.com/positiff

Также Завгородний отметил, что он в отношениях непрост, поскольку его творческая натура в отношениях тоже проявляется. Впрочем, избранница музыканта имеет очень спокойный характер:

"Я знаю точно, что я очень непростой человек, очень творческий человек. Оно тоже, конечно, выражается в отношениях. Я много раз могу вспыхнуть серьезно. Но когда у тебя вторая половинка настолько спокойна, как подушечка может принимать на себя все эти эмоции, и когда ты можешь с человеком делиться, это очень клево", — сказал артист.

Более того, POSITIFF признался, что он уже готов к созданию семьи.

"Я хочу семью, я действительно хочу семью и к ней готов и я очень хочу, чтобы все у меня получилось, и я над этим работаю... Это будет скоро... И ребенок будет уже!" – поделился планами на будущее Алексей.

Напомним, что в апреле 2021 года Алексей Завгородний расстался со своей женой, дизайнером Анной Андрийчук. Пара вместе была 15 лет, из них 8 – в браке.

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