Влюбленный Тарас Цымбалюк показал новые нежные фото с таинственной блондинкой

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", украинский актер Тарас Цымбалюк все чаще демонстрирует поклонникам, что счастлив в личной жизни.

Артист больше не скрывает, что его сердце занято, однако кем именно держит в строжайшей тайне. Уже месяц, как в Instagram Цымбалюка появляются фотографии с таинственной блондинкой. Вот и на этот раз Тарас в сторис своего фотоблога поделился кадрами, на которых позирует с дамой сердца.

Тарас Цымбалюк с новой девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сначала Цымбалюк показал, как прошла их с любимой теплая встреча после определенной разлуки. Потому что этот кадр актер подписал: "Воссоединение". На нем девушка артиста нежно обнимает его за шею и целует в щечку.

Вторым фото, которым поделился Тарас в Instagram, стал лифтолук с герлфренд, на котором она, кстати, тоже нежно его целует.

Тарас Цымбалюк с новой девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Несмотря на то, что из своей личной жизни Цимбалюк делает большую тайну, тем не менее бдительные пользователи рассекретили, что актер встречается с ресторатором и бизнесвумен Светланой Готочкиной. Она так же в Instagram постит общие фото с бойфрендом, однако его лицо не показывает. Но парочку выдали одинаковые локации на кадрах и татуировки Тараса на руке.

Вероятная девушка Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/got.sveta

Напомним, что до этих отношений Тарас Цымбалюк четыре года строил семью с визажисткой Тиной Антоненко. Летом супруги разошлись. А уже осенью артист закрутил новый роман.

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