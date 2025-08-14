Вместо Леонардо Ди Каприо в "Титанике" должен был играть другой актер: из-за какой фразы он потерял роль

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

В оскароносном фильме режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник", вместо Леонардо Ди Каприо, должен был сыграть главную мужскую роль другой актер.

Как пишет Vanity Fair, продюсер Джон Ландау, который работал над большинством художественных фильмов режиссера Джеймса Кэмерона, объяснил, что в свое время Мэттью МакКонахи был одним из главных претендентов на роль Джека Доусона, которого в конце концов сыграл Леонардо Ди Каприо. Актер даже проходил пробы с Кейт Уинслет, где воспроизводил одну из сцен культового фильма. Однако его техасский акцент сыграл важную роль в этом.

После прослушивания с актрисой-напарницей, режиссер попросил его сыграть сцену немного иначе, однако МакКонахи отказался, произнеся судьбоносные слова: "Нет. Это было достаточно хорошо. Спасибо".

Мэттью МакКонахи / © Associated Press

Четыре года назад актер рассказывал, что был уверен, что эта роль будет его, но из-за волнения он не справился. Он также ответил на многолетние упреки о том, что сам отказался от этого проекта.

"Я спросил Кэмерона об этом, потому что сплетни, которые я слышал и видел в течение многих лет, заключались в том, что я получил роль в "Титанике", но отказался от нее, - сказал МакКонахи, - Это неправда. Мне не предлагали эту роль".

