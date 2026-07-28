Вместо свадьбы дочери — спортзал: отец Эммы Робертс проигнорировал праздник и озадачил заявлением

Эмма и Эрик Робертс / © Associated Press

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Американская актриса Эмма Робертс сыграла роскошную свадьбу с Коди Джоном, но ее отец Эрик Робертс полностью проигнорировал всю церемонию.

Так, возлюбленные устроили частную церемонию в семейном особняке жениха в Айдахо, США. По информации Page Six, празднование посетили немало известных гостей, среди которых Деми Мур, Сара Полсон, Кристен Стюарт, Билли Лурд, Эшли Бенсон и тетя невесты Джулия Робертс с мужем.

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Несмотря на звездный список приглашенных, одна деталь не осталась незамеченной — на свадьбе не было отца Эммы, актера Эрика Робертса. Его место во время самого эмоционального момента церемонии занял пятилетний сын актрисы Роудс. Именно он и сопровождал звездную маму к алтарю.

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Пока в Айдахо продолжалось празднование, 70-летнего Эрика Робертса папарацци сфотографировали совсем в другом месте — в спортзале в Лос-Анджелесе. Затем актер публично прокомментировал свое отсутствие, чем вызвал еще больше вопросов.

«Я люблю свою дочь, всегда любил и буду любить. Прекрасно, что она празднует так, как хочет, и с теми, с кем хочет», — заявил Робертс.

Эрик Робертс / © Associated Press

Причину, по которой не приехал на свадьбу, он так и не назвал. Однако эта ситуация снова привлекла внимание к непростой истории их взаимоотношений. Сам Эрик уже давно не скрывает, что в молодости допускал ошибки в воспитании дочери и не был для нее той опорой, в которой она нуждалась. Актер открыто признавал свою ответственность за это.

Кстати, еще несколько месяцев назад Робертс уверял, что между ним и Эммой нет конфликта. Впрочем, его отсутствие на одном из важнейших дней в жизни дочери лишь усилило интерес к их отношениям, но сохраняет до сих пор интригу.

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Напомним, недавно дочь актера Тома Круза на фоне многолетней вражды порвала какие-либо связи с ним. 20-летняя Сури сменила его фамилию и предстала с новой.

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