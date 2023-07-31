Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера ошеломил стальными мышцами и сходством с отцом

Сын известного актера Арнольда Шварценеггера 25-летний Джозеф Баэна не отстает от звездного отца.

Начинающий актер усердно работает в спортзале и может похвастаться физической формой не греше, чем была у "Терминатора". На своей странице в Instagram Джозеф поделился новыми кадрами по тренировкам, на которых продемонстрировал свои стальные мышцы.

Джозеф Байена / Фото: instagram.com/joebaena

"Gym Bro Переводчик: Это слишком легко = Это очень тяжело! Легкий вес = Очень тяжелый. Все вы = Это все я", — добавил подпись Баэна.

В комментариях пользователи Сети отметили, как Джозеф похож на своего звездного отца. Некоторые даже предложили переснять известные боевики о Терминаторе с новым "Арни".

Копия отца!

Твой отец должен гордиться!

Шварценеггер-младший имеет отличную генетику!

Какой отец, такой сын!

Сразу видно, что Шварценеггер!

Джозеф Байена / Фото: instagram.com/joebaena

Напомним, что Джозеф сын Арнольд от романа с горничной Милдред, работавшей в течение 20 лет в его доме. О том, что у звезды Голливуда есть сын, стало известно лишь в 2011 году, когда парень уже был подростком.

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