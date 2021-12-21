Внебрачный сын Шварценеггера отказался от фамилии отца и объяснил почему

Внебрачный сын Шварценеггера отказался от фамилии отца и объяснил почему

Парень пытается построить актерскую карьеру.

Внебрачный сын звезды Голливуда и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера решил отказаться от фамилии знаменитого отца.

Как объяснил Джозеф, он пытается построить актерскую карьеру и занимается бодибилдингом. Впрочем, парень планирует добиться успеха самостоятельно, без помощи известного отца.

"Пока это не мой приоритет, поэтому я просто сосредоточен на том, чтобы развиваться и строить свою карьеру в актерском мастерстве и спорте", — пояснил парень, пишет EOnline.

Арнольд Шварценеггер с внебрачным сыном / instagram.com/projoe2

К слову, Джозеф не хочет быть зависим от собственного отца. Впрочем, парень признается, что звездный папа оказал большое влияние на его жизнь. Благодаря Арнольду Джозеф занимается актерством и спортом.

Отметим, о 24-летнем внебрачном сыне Шварценеггере стало известно лишь 10 лет назад. Актер был в отношениях с домработницей Милдред, которая и родила ему сына.

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