Внебрачный сын Шварценеггера похвастался крепким телосложением во время тренировки в спортзале

Парень стал очень похож на своего отца.

Внебрачный сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера 25-летний Джозеф Баэна показал, как держит себя в форме.

Начинающий актер с годами становится все более похожим на своего звездного отца. Так, Джозеф также большой поклонник спорта и бодибилдинга.

Видео одной из своих тренировок сын звезды поделился на своей странице в Instagram. Джозеф решил сделать ролик забавным, поэтому добавил к нему аудиосопровождение – суровый голос, мотивирующий тренироваться еще лучше.

"У кого еще есть этот голос в голове, когда они тренируются?", – пошутил актер.

В комментариях поклонники Джозефа поддержали его, а некоторые написали, что каждая тренировка их мотивирует суровый голос Арнольда в голове.

Напомним, недавно Арнольд Шварценеггер засветился в клипе украинской группы Kalush Orchestra и заговорил по-украински.

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