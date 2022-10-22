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Внебрачный сын Шварценеггера похвастался стальными мышцами: "Новый Терминатор"

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Внебрачный сын Шварценеггера похвастался стальными мышцами: "Новый Терминатор"

Джозеф Байена / Фото: instagram.com/joebaena

24-летний начинающий актер тоже занимается бодибилдингом.

Сын известного актера Арнольда Шварценеггера 24-летний Джозеф Баэна показал, как выглядит сейчас.

Парень поделился видео из спортивного зала в Instagram. На нем Джозеф продемонстрировал свою замечательную физическую форму и похвастался стальными мышцами.

Также этими видео сын актера решил наглядно показать, как изменилось его тело во время участия в американском проекте "Танцы со звездами", в котором он принимал участие с танцовщицей Даниэллой Карагач.

Так, в начале шоу Джозеф весил 205 фунтов (около 93 кг), а вот после шести недель на паркете похудел до 195 фунтов (около 88 кг).

Пользователи в Сети не могли не заметить, как Джозеф похож на своего известного отца. В комментариях поклонники написали, что парень может смело заменить Шварценеггера в ремейках легендарных фильмов о Терминаторе и Конане-варваре.

  • Ты – новый Терминатор!
  • Ждем возвращения Конана.
  • Вижу у вас молодого Арнольда!
  • Гены отца не скрыть! Терминатор 2.0!

Напомним, что Джозеф решил пойти по стопам своего отца и также пытается построить карьеру в кино. Впрочем, без помощи Шварценеггера-старшего, парень даже отказался от его фамилии.

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