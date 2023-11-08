Внебрачный сын Шварценеггера топлес посветил стальными мышцами и удивил сходством с отцом

26-летний парень пошел по стопам знаменитого отца.
Внебрачный сын американского актера Арнольда Шварценеггера – Джозеф Баэн – похвастался своим мускулистым телом.
В своем Instagram 26-летний парень опубликовал кадры, на которых постал топлес. Джозеф позировал перед зеркалом и демонстрировал спортивное и накачанное тело. У юноши стальные мышцы и рельефные бицепсы.
Джозеф поделился, что на достигнутом он не останавливается. По его словам, он ежедневно тренируется, чтобы добиться еще лучшего результата.
"Каждый день соревнуюсь сам с собой, чтобы быть лучше!" – поделился парень.
Пользователи Сети были удивлены, настолько Джозеф похож на своего звездного отца Арнольда Шварценеггера. Они отметили, что у парня хорошие гены, кроме того, фанаты посоветовали Баэну сниматься в фильмах.
- Продолжайте так и дальше! Начните сниматься в боевиках, как ваш отец!
- Как же похож на своего отца!
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Отметим, Джозеф Баэн – внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, который появился на свет в результате романа Арни с горничной Милдред. Долгое время актер держал это в тайне. Только в 2011 году стало известно, что у Шварценеггера есть внебрачный сын.
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