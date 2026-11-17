Арнольд Шварценеггер с внебрачным сыном / © instagram.com/projoe2

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Внебрачный сын американского актера Арнольда Шварценеггера — Джозеф Баэна — на редком фото показал, как сейчас выглядит его мама Милдред Патриция Баэна.

Контентом с родным человеком он поделился в своем Instagram. В частности, Джозеф Баэна признался, что мама пришла к нему на ужин. Так что юноша хотел удивить родного человека и приготовил для нее особенное блюдо. Джозеф спек картофель и пожарил стейк. А чтобы блюдо было вкуснее, он еще и приготовил сливочно-грибной соус. Похоже, у Джозефа Баэна есть способности не только к бодибилдингу, но и к кулинарии, поскольку мама оценила его умение и отметила, что это очень вкусно.

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«Мама пришла на ужин, так что надо было приготовить что-то особенное. Не хотелось тратить слишком много времени, поэтому я решил, что стейк с картошкой именно то, что нужно. Чтобы сделать блюдо более изысканным, я добавил замечательный грибной соус, который идеально дополнил все остальное. Если немного потренироваться, это очень легко приготовить», — поделился Джозеф.

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Мама внебрачного сына Арнольда Шварценеггера / © instagram.com/joebaena

Отметим, Милдред Патриция Баэна в свое время работала домработницей у Арнольда Шварценеггера. Оказалось, что она была любовницей актера. Более того, женщина забеременела от артиста и родила сына Джозефа. Кстати, и Милдред, и жена Шварценеггера одновременно ждали от него ребенка.

Эта информация тщательно скрывалась от публики. Только в 2011 году, когда Джозефу было 13, все об этом узнали. Жена Арнольда Шварценеггера — Мария Шрайвер — после разоблачения измены актера развелась с ним.

Напомним, недавно украинская ведущая Ольга Фреймут на редком фото показалась с мамой. Знаменитость рассекретила, как во Львове проводила время с родным человеком.

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