Внезапно скончался 27-летний сын модели Синди Кроуфорд: следствие назвало вероятную причину трагедии

Пресли Гербер / © Associated Press

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Стали известны новые подробности о сыне супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера — модели Пресли Гербере, который умер в 27 лет.

Мужчина ушел из жизни 20 сентября в Калифорнии. Как сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники, перед смертью Пресли находился в заведении, где проживают люди, проходящие реабилитацию. По предварительной версии правоохранителей, трагедия могла быть связана с передозировкой. Источники издания утверждают, что родители Пресли уже проинформированы об этой версии.

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В то же время, эта информация пока не является окончательным выводом. Офис коронера округа Лос-Анджелес подтвердил факт смерти и отметил, что расследование продолжается, а дополнительных подробностей на данный момент немного.

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Известно, что экстренные службы прибыли в заведение после вызова. Парамедики пытались спасти мужчину, однако в 09:45 констатировали его смерть. Признаков того, что Пресли мог стать жертвой насильственного преступления, предварительно, не обнаружили. В то же время, неизвестно, использовали ли медики препарат, который применяют для экстренной помощи при передозировке опиоидами.

Пресли Гербер / © Associated Press

Семья Гербер-Кроуфорд попросила уважать их частную жизнь в это чрезвычайно сложное для них время.

К слову, Пресли был старшим из двух детей Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Он, как и сестра Кая, выбрал модельную карьеру и начал работать в индустрии еще подростком. В 15 лет молодой человек заключил контракт с престижным модельным агентством. Он появлялся в рекламных кампаниях и модных проектах.

Пресли Гербер / © Associated Press

На данный момент семья не разглашает подробностей трагедии. Окончательные обстоятельства и причина смерти Пресли Гербера должны быть установлены по результатам расследования и необходимых экспертиз.

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Напомним, недавно в Сети вспомнили последнее откровение Пресли Гербера и каким было одно из его выступлений незадолго до смерти.

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