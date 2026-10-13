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Внезапно умер 34-летний актер сериала "Во все тяжкие" Ар Джей Митт: известная жуткая версия событий
Расследование смерти звезды продолжается, однако известны первые предположения.
Американский актер Ар Джей Митт, прославившийся благодаря роли Уолтера Вайта-младшего в культовом сериале «Во все тяжкие», умер в возрасте 34 лет.
О смерти артиста сообщило агентство по управлению талантами, представлявшее его интересы. Причины трагедии официально не разглашались, однако, по предварительной информации, речь идет о самоубийстве. Об этом пишет TMZ.
«С глубокой печалью мы сообщаем о трагической смерти любимого актера, филантропа и страстного защитника прав людей с инвалидностью Ар Джея Митта», — говорится в заявлении представителей звезды.
Актера нашли мертвым в понедельник, 12 октября, в штате Техас. По данным СМИ, правоохранители продолжают выяснять обстоятельства его смерти. Представители Митта призвали уважать конфиденциальность его семьи и близких.
К слову, величайшим профессиональным достижением Митта стало участие в сериале «Во все тяжкие». Актер сыграл Уолтера «Флинна» Вайта-младшего — сына главного героя Уолтера Вайта, школьного учителя, который после тяжелого диагноза начинает производить метамфетамин и постепенно погружается в криминальный мир.
Его персонаж имел церебральный паралич, передвигался с помощью костылей и имел нарушение речи. Сам Митт в реальности также жил с церебральным параличом, который ему диагностировали в трехлетнем возрасте. К счастью, благодаря регулярным тренировкам и специальным бандажам актер научился ходить без вспомогательных средств.
В агентстве также подчеркнули, что участие Митта в сериале помогло привлечь внимание к жизни людей с инвалидностью и важности инклюзии. Он также представлял их интересы в Гильдии киноактеров США, а также являлся послом организации United Cerebral Palsy.
После успеха «Во все тяжкие» Митт продолжил работать в кино. В частности, в 2021 году он сыграл в фильме «Триумф» школьника с церебральным параличом, занимающимся спортивной борьбой. Также актер появился в научно-фантастическом ужастике «Воспоминание» 2017 года и триллере «Дубовая комната» 2020-го.
Незадолго до смерти артист продвигал новый фильм и участвовал в подкастах, посвященных картине. К тому же его коллеги говорят, что видели звезду «очень позитивным», и он якобы даже подписал контракт на съемку в еще одном фильме. Так что трагедия стала загадкой для близкого окружения Митта.
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