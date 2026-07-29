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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Внезапно умер 50-летний французский диджей Kavinsky, который создал культовый хит Nightcall

Музыканта нашли мертвым в собственном доме.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Kavinsky

Kavinsky

Известный французский диджей Kavinsky, настоящее имя которого Венсан Белорже, внезапно умер в возрасте 50 лет.

Музыканта нашли без признаков жизни в своем же доме в Париже. Трагедия произошла во вторник вечером, 28 июля, сообщает издание Le Parisien. Причина смерти пока неизвестна. Впрочем, в правоохранительных органах считают, что жизнь Kavinsky могла оборваться в результате инсульта. Отмечается, что незадолго до смерти музыкант жаловался на головные боли.

Полиция ведет расследование дела. Единственное, что известно общественности, так это то, что в доме Kavinsky не обнаружили подозрительных вещей.

Диджей Kavinsky

Диджей Kavinsky

«Было начато расследование причины смерти для установления ее происхождения, поскольку спасатели не обнаружили никаких подозрительных элементов на месте происшествия», — говорится в сообщении прокуратуры Парижа.

Отметим, что Kavinsky — известный французский диджей. Он начал свою карьеру в 2005 году. Диджей создавал электронную музыку под влиянием саундтреков к фильмам 80-х. Самый популярный его трек — Nightcall. Кстати, Kavinsky также выступал на закрытии Олимпийских игр в 2024 году в Париже.

Напомним, недавно стало известно, что умер режиссер культового фильма «Маска» Чак Рассел. Знаменитость обнаружили без признаков жизни в собственном доме в Сан-Диего, штат Калифорния, США.

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Дата публикации
Количество просмотров
79
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