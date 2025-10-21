Внезапно умер в туре: раскрыли новые подробности смерти Дизеля из Green Grey и причину

Дизель с Green Grey / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Стало известно, когда и от чего умер лидер украинской рок-группы Green Grey Дизель, настоящее имя которого Андрей Яценко.

Новость о смерти музыканта всколыхнула его друзей, коллег и поклонников 20 октября. В Сети были шокированы, ведь ничего не предвещало беды. Более того, Green Grey собирался отыграть всеукраинский концертный тур. Первое выступление коллектива должно было состояться в Днепре уже 24 октября. Сейчас все концерты Green Grey отменены. Поклонники могут вернуть средства за билеты или перевести их семье Дизеля.

Фанаты были очень сильно шокированы из-за внезапной смерти Андрея Яценко. В комментариях на его странице в Facebook пользователи писали, что сложно даже верится в такие новости, а также спрашивали, что же стало причиной. Коллеги Дизеля утверждают, что он умер в результате остановки сердца. Более того, по словам звукорежиссера Богдана Пилипенко, произошло это именно в туре.

Дизель из Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

