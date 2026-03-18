Внезапно умер звезда "Лиги смеха" и КВНщик Александр Замша

Жизнь шоумена оборвалась в Каменском, где он проживал.

Известный шоумен Александр Замша, который был звездой "Лиги смеха" и КВНщиком, внезапно умер.

О смерти шоумена стало известно из его официальных страниц в Instagram и Facebook. В частности, в соцсетях Замши появился пост, где его черно-белая фотография изображена со свечой, а также дополнена надписью: "Саши больше нет...". Причина смерти пока не сообщается. Жизнь шоумена оборвалась в городе Каменское, Днепропетровская область, где он проживал.

Отметим, Александр Замша - шоумен, ивент-менеджер, ведущий и продюсер. Кроме того, он успел создать анимационный сериал "Кондрат Мирный". Также Александр Замша был КВНщиком и участвовал в юмористическом проекте "Лига смеха", где представлял город Каменское. У шоумена остались жена и сын.

Напомним, недавно стало известно о смерти американского актера Мэтта Кларка, который прославился по роли в фильме "Назад в будущее-3". Уже раскрыли, что стало причиной его смерти.

