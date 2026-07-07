Внезапно умерла 37-летняя певица Лорен Беннетт, которая прославилась мировым хитом Party Rock Anthem

Лорен Беннетт / © Associated Press

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В возрасте 37 лет внезапно умерла британская певица Лорен Беннетт, получившая мировую известность после участия в исполнении культового хита Party Rock Anthem группы LMFAO.

О смерти артистки 7 июля сообщили ее коллеги из группы G.R.L в Instagram. Певицы Эммалин Эстрада, Наташа Слейтон и Паула ван Оппен обнародовали совместное заявление, в котором признались, что не могут оправиться от потери близкой подруги.

«С большой грустью мы сообщаем о смерти нашей любимой Лорен. Наши сердца разбиты, и мы не можем выразить, как много она для нас значила. Мы навсегда сохраним любовь, смех и бесчисленные воспоминания, которые она нам подарила. Ее прекрасный дух коснулся многих жизней, и мы будем очень скучать по ней», — говорится в посте.

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Сообщение G.R.L

Пока причина смерти артистки не разглашается. У Лорен осталась шестилетняя дочь Гарлоу, которую она воспитывала вместе с танцовщиком Кенни Уормольдом.

К слову, свою музыкальную карьеру Беннетт начала еще в 2007 году в составе женской группы Paradiso Girls. Впоследствии она строила сольную карьеру и сотрудничала с такими звездами как CeeLo Green, will.i.am и Pussycat Dolls.

Мировую славу Лорен принесла участие в записи хита Party Rock Anthem группы LMFAO. Композиция стала настоящим феноменом 2011 года: шесть недель подряд возглавляла чарт Billboard Hot 100, а также четыре недели удерживала первое место в Великобритании.

Лорен Беннетт и G.R.L / © Associated Press

В том же году певица присоединилась к группе G.R.L, с которой записала композицию Vacation для фильма Смурфики-2, а также хит Wild Wild Love вместе с Pitbull. В 2014 году коллектив выпустил дебютный мини-альбом, ставший одной из последних масштабных работ Лорен Беннетт.

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Смерть артистки стала большим потрясением для ее поклонников и коллег, которые уже массово выражают соболезнования родным певицы и вспоминают ее талант, искренность и доброту.

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