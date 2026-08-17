Внезапно умерла экс-невеста Кличко: инсайдер разоблачил, где и с кем могла быть Гайден Панеттьери в последний раз

Гайден Панеттьери / © Associated Press

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Внезапная смерть американской актрисы Гайден Панеттьери всколыхнула Сеть.

36-летняя звезда, которая в свое время была невестой украинского боксера Владимира Кличко, скончалась при загадочных обстоятельствах. В СМИ уже начали появляться первые подробности последних дней жизни актрисы. Как сообщает TMZ, правоохранители приступили к расследованию обстоятельств ее смерти.

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В то же время инсайдеры издания утверждают, что незадолго до трагедии Панеттьери могла поддерживать контакт со своим бывшим парнем Брайаном Гикерсоном. Ранее их отношения сопровождались громкими скандалами из-за насилия с его стороны.

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По словам источников, актриса периодически встречалась с Гикерсоном, несмотря на их непростое прошлое и побои. Инсайдеры также утверждают, что за день до смерти Гайден могла вместе с ним улететь из Лос-Анджелеса на юг. В то же время, эта информация пока не получила официального подтверждения.

Гайден Панеттьери / © Associated Press

Источники TMZ также рассказали о состоянии Панеттьери в последний период жизни. По их данным, актриса жаловалась на сильную боль в спине.

Однако пока неизвестно, могли ли проблемы со здоровьем быть связаны с ее смертью. Официальную причину смерти Гайден Панеттьери пока не обнародовали, а расследование правоохранителей продолжается.

Украинский боксер Владимир Кличко, который много лет находился в отношениях с Панеттьери, пока публично не комментировал трагическое известие. Бывшая пара воспитывала общую дочь Каю-Евдокию, которой сейчас 11 лет.

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К слову, редакция сайта ТСН.ua недавно рассказывала все о последних годах жизни Гайден Панеттьери — на что она жаловалась, какая была матерью и показывала фото ее 11-летней дочери.

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