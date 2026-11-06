Внезапно умерла звезда "Беверли-Хиллз, 90210" в 50 лет: что известно о последних днях Киммари Джонсон

Киммари Джонсон / © Associated Press

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Американская актриса и модель Киммари Джонсон, известная по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и комедии «Где моя тачка, чувак?», умерла в возрасте 50 лет.

Еще несколько месяцев назад она активно работала моделью, появлялась на обложках журналов и развивала свой бизнес в сфере красоты. К сожалению, 5 ноября издание People со ссылкой на племянницу звезды Ронду Скотт сообщило о смерти знаменитости.

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По словам родственницы, проблемы со здоровьем у Киммари возникли в конце октября. Тогда актриса находилась дома в Лос-Анджелесе, когда у нее случился сердечный приступ. Ее доставили в медицинский центр, где врачи диагностировали аневризматическое заболевание сердца.

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Джонсон оставалась в больнице и скончалась 4 ноября. Племянница актрисы вспомнила ее как человека, который дарил окружению положительные эмоции и оставлял после себя светлые воспоминания.

«Она излучала настолько сильный и яркий свет, что встречавшиеся с ней люди чувствовали лишь положительную энергию. Мы будем очень скучать по ней и будем навсегда хранить память о ее жизни», — сказала Ронда Скотт.

Киммари Джонсон / © Associated Press

Чем запомнилась Киммари Джонсон

Киммари Джонсон родилась 8 апреля 1976 года в Вилкинсбурге, штат Пенсильвания, США. До актерской карьеры она работала бортпроводницей, участвовала в конкурсах красоты, а затем переехала в Лос-Анджелес, где начала строить карьеру в индустрии развлечений.

Одной из ее телевизионных работ стало появление в культовом сериале «Беверли-Хиллз, 90210» в 1998 году. Также актриса снялась в комедии «Где моя тачка, чувак?», вышедшей в 2000 году. Среди других проектов с участием Джонсон — сериал «VIP» с Памелой Андерсон, фильмы «Ванда на свободе» и «Испанская мушка», а также сериал «Война Такера». Кроме съемок, она работала моделью и продюсером.

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В модельном бизнесе Киммари также добилась успеха на конкурсах красоты. В 1992 году она получила титул Miss Pennsylvania USA, а уже в следующем году представляла штат на национальном конкурсе Miss USA, где попала в пятерку финалисток.

Впоследствии Джонсон сосредоточилась на индустрии красоты. В 2011 году она основала собственную линию средств по уходу за кожей. Кроме того, работала в сфере моды и занимала должность директора по красоте в fashion-издании.

Киммари Джонсон / © Associated Press

Какими были последние месяцы жизни актрисы перед смертью

Несмотря на работу над своим брендом, Джонсон не оставляла модельной карьеры. В августе этого года она появилась на цифровом переплете словенского издания.

Последнюю публикацию в Instagram актриса сделала 27 августа — она поделилась общим постом с модным домом. В соцсетях Джонсон регулярно рассказывала о модельных проектах и работе.

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Также Киммари была мамой. В 2003 году у актрисы родился сын Кэмерон Нино, ныне занимающийся музыкой в Лос-Анджелесе.

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