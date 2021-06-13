Внучка Григория Чапкиса показала фигуру в бикини и произвела фурор среди фанатов

Анна Сафрончик восхитила стройной фигурой.
Внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса, итальянская актриса Анна Сафрончик продолжает удивлять своей красотой.
Так, на этот раз звезда сериала "Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу" показала фигуру в купальнике. Анна запостила в Instagram фото с отдыха в Греции, где появилась на пляже в крошечном розовом бикини. 40-летняя знаменитость похвасталась стройной фигурой.
"Хорошего воскресенья", — пожелала фолловерам Сафрончик.
Со своей стороны, сторонники взорвались приятными комментариями.
- Анна, ты замечательная, какое тело!!!
- Какая фигура
- Ты роскошная! Женщина мечты
- Богиня
Напомним, ранее внучка Григория Чапкиса в облегающем платье с декольте ошеломила фигурой. Анна Сафрончик очаровала роскошным видом.