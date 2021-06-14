Внучка Григория Чапкиса прокомментировала его смерть и показала фото с ним в парке

Печальную новость Анна узнала во время отдыха в Греции.
Внучка легендарного хореографа Григория Чапкиса, актриса Анна Сафрончик отреагировала на печальную новость о смерти дедушки.
Досадную весть женщина узнала во время своего отпуска в Греции. На странице в Instagram артистка разместила снимки со знаменитым дедушкой и подписала их: "RIP nonno".
На фотографиях, которыми внучка Чапкиса поделилась в фотоблоге, она изображена с дедушкой во время прогулки по парку.
Отметим, что Анна Сафрончик — дочь старшей дочери Григория Чапкиса Лилии от тенора Евгения Сафрончика.
Напомним, что Григория Николаевича Чапкиса не стало 13 июня около 22 вечера. Об этом рассказал сын хореографа Грег. Он также назвал причину смерти звездного отца.