Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Внучка Григория Чапкиса прокомментировала его смерть и показала фото с ним в парке

Внучка Григория Чапкиса прокомментировала его смерть и показала фото с ним в парке

instagram.com/annasafroncik

Печальную новость Анна узнала во время отдыха в Греции.

Внучка легендарного хореографа Григория Чапкиса, актриса Анна Сафрончик отреагировала на печальную новость о смерти дедушки.

Досадную весть женщина узнала во время своего отпуска в Греции. На странице в Instagram артистка разместила снимки со знаменитым дедушкой и подписала их: "RIP nonno".

© instagram.com/annasafroncik
instagram.com/annasafroncik

На фотографиях, которыми внучка Чапкиса поделилась в фотоблоге, она изображена с дедушкой во время прогулки по парку.

© instagram.com/annasafroncik
instagram.com/annasafroncik

Отметим, что Анна Сафрончик — дочь старшей дочери Григория Чапкиса Лилии от тенора Евгения Сафрончика.

Напомним, что Григория Николаевича Чапкиса не стало 13 июня около 22 вечера. Об этом рассказал сын хореографа Грег. Он также назвал причину смерти звездного отца.