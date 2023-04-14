Внучка-певица секретаря СНБО Алексея Данилова пожаловалась, как на нее влияет известная фамилия

15-летняя певица Маша Данилова рассказала, как на ее карьеру повлияло имя известного дедушки, секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

В программе ЖВЛ артистка призналась, что иногда громкая фамилия не помогает, а наоборот очень плохо влияет на ее жизнь. Чаще всего, по словам Маши, люди пытаются подружиться с ней ради собственной выгоды, например, чтобы получить влиятельные связи. Поэтому лишний раз девушка не акцентирует внимание на том, кто на самом деле ее дедушка.

"Я это очень сильно чувствую. В некоторых моментах я вижу, когда люди дружат из-за своих каких-то намерений, познакомиться где-то. Но это очень странно, потому что надо ценить человека как человека, а не потому, что у него такие родственники", — высказалась Маша.

Маша Данилова

Кстати, с дедушкой у певицы очень теплые отношения. Как рассказала Маша, она очень уважает его и поддерживает.

"Он серьезный человек с юмором. Я его очень уважаю и поддерживаю", – рассказала девушка.

Алексей Данилов / Фото: пресс-служба СНБО

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