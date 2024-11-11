Внучка Ротару похвасталась отдыхом с мамой и раскрыла страну, где они сейчас

Соня наслаждается солнечным отпуском.
Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко засветилась со своей мамой Светланой за границей.
Семейство похвасталось общим отдыхом. Так, Соня в своем фотоблоге показала ряд фотографий из Рима. На изображении модель с родным человеком позирует перед памяткой архитектуры – церковью с обелиском. Для такой прогулки семья выбрала модные луга и дополнила их солнцезащитными очками.
Соня и ее мама также насладились местными заведениями и попробовали кофе. В то же время внучка певицы рассказала, что сейчас тщательно следит за состоянием своего организма. В частности, заботится о сбалансированном питании для лучшего самочувствия. Однако при сильном желании может порадовать себя сладеньким.
"Убежали с мамой", — лаконично подписала солнечные кадры блогерша.
Внучка Ротару также поделилась, что любит путешествовать. Так, Соня даже рассекретила, что однажды мечтает побывать в Токио и Киото.
Напомним, недавно 23-летняя Соня Евдокименко впервые рассказала о своем бизнесе. Блогерша призналась, какую вещь она продает по всему миру.
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