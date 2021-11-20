Внучка Ротару в откровенной блузке без бюстгальтера засветила грудь

Девушка показала новые фотографии.

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, изрядно взбудоражила воображение своих фанатов.

Ззвезда на своей странице в Instagram опубликовала довольно пикантные фотографии. На фото модель позирует возле здания в довольно откровенной кофточке, которая застегивается с помощью специальной шпильки. Наряд девушки частично обнажил ее грудь.

Соня Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

Свои волосы знаменитость собрала в хвостик. Также образ звезда дополнила довольно сдержанным макияжем.

Соня Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

Девушка решила коротко, но лаконично подписать свое фото: "Тихая буря". Впрочем, ее поклонники были более говорливыми. Они отметили, что у нее невероятная фигура.

Ты невероятная красотка!

Как хорошо!

Какая ты худощавая!

Читайте также: