Внучка Ротару в откровенной блузке без бюстгальтера засветила грудь

Девушка показала новые фотографии.
Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, изрядно взбудоражила воображение своих фанатов.
Ззвезда на своей странице в Instagram опубликовала довольно пикантные фотографии. На фото модель позирует возле здания в довольно откровенной кофточке, которая застегивается с помощью специальной шпильки. Наряд девушки частично обнажил ее грудь.
Свои волосы знаменитость собрала в хвостик. Также образ звезда дополнила довольно сдержанным макияжем.
Девушка решила коротко, но лаконично подписать свое фото: "Тихая буря". Впрочем, ее поклонники были более говорливыми. Они отметили, что у нее невероятная фигура.
- Ты невероятная красотка!
- Как хорошо!
- Какая ты худощавая!
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