Внучка Ротару в откровенной кофточке без бюстгальтера прогулялась по Киеву

Звезда предстала в соблазнительном наряде.
Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая недавно ошарашила снимком в халатике на голое тело, в откровенном наряде прогулялась по Киеву.
На снимке, который она опубликовала в Instagram, девушка позирует в джинсах и откровенной кофточке, которая застегивается с помощью специальной булавки. Наряд девушки частично обнажил ее грудь.
На фото также изображена и мама 20-летней модели — Светлана. Женщины сделали селфи на Андреевском спуске.
Поклонники не удержались и оставили под постом множество комментариев:
- Девушка на миллион!
- Какая красивая девушка! А главное — естественная красота!
- Красивая девушка с прекрасной фигурой.
Напомним, недавно Соня Евдокименко наслаждалась отдыхом в Италии. Тогда она в мини-платье показывала нежные поцелуи со старшим бойфрендом.