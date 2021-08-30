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Внучка Ротару в откровенной кофточке без бюстгальтера прогулялась по Киеву

Внучка Ротару в откровенной кофточке без бюстгальтера прогулялась по Киеву

Соня Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

Звезда предстала в соблазнительном наряде.

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая недавно ошарашила снимком в халатике на голое тело, в откровенном наряде прогулялась по Киеву.

На снимке, который она опубликовала в Instagram, девушка позирует в джинсах и откровенной кофточке, которая застегивается с помощью специальной булавки. Наряд девушки частично обнажил ее грудь.

Соня Евдокименко в Киеве / © instagram.com/iamsofiaeve
Соня Евдокименко в Киеве / instagram.com/iamsofiaeve

На фото также изображена и мама 20-летней модели — Светлана. Женщины сделали селфи на Андреевском спуске.

Соня Евдокименко вместе со своей мамой / © instagram.com/iamsofiaeve
Соня Евдокименко вместе со своей мамой / instagram.com/iamsofiaeve

Поклонники не удержались и оставили под постом множество комментариев:

  • Девушка на миллион!
  • Какая красивая девушка! А главное — естественная красота!
  • Красивая девушка с прекрасной фигурой.

Напомним, недавно Соня Евдокименко наслаждалась отдыхом в Италии. Тогда она в мини-платье показывала нежные поцелуи со старшим бойфрендом.

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