Внучка Ротару впервые за долгое время показалась с 31-летним братом и раскрыла, где они сейчас

Внуки Софии Ротару / © instagram.com/iamsofiaeve

Реклама

Внучка певицы Софии Ротару - модель Соня Евдокименко - впервые за долгое время показалась со старшим братом Анатолием.

Если же Соня периодически появляется в Instagram и радует своими свежими фотографиями, то Анатолий после выезда из Украины во время войны там редкий гость. Однако время он времени сестра делится контентом с братом, как и на этот раз.

К слову, внуки Софии Ротару побывали на особенном событии - свадьбе подруги. Поэтому, с мероприятия Соня поделилась фотографиями, на которых был изображен и ее брат. Подруга Евдокименко праздновала свадьбу в Бодруме, Турция, поэтому сейчас именно там внуки Ротару и находятся.

Реклама

Внуки Софии Ротару / © instagram.com/iamsofiaeve

Отметим, внук и сын Софии Ротару еще в начале полномасштабной войны пытались выехать из Украины в Молдову на надувной лодке, однако их задержали пограничники. Наконец, впоследствии Анатолию таки удалось пересечь границу. Как именно - неизвестно. Однако сейчас внук Софии Ротару проживает в Европе, где строит музыкальную карьеру. Что же касается внучки артистки, то она уже длительное время живет за границей.

Напомним, сама же София Ротару не делает четких публичных комментариев о войне. Недавно участник "ТНМК" Фагот предположил, почему артистка придерживается такой позиции.