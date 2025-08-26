- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 502
- Время на прочтение
- 1 мин
Внучка Ротару впервые за долгое время показалась с 31-летним братом и раскрыла, где они сейчас
Они вместе побывали на особенном событии.
Внучка певицы Софии Ротару - модель Соня Евдокименко - впервые за долгое время показалась со старшим братом Анатолием.
Если же Соня периодически появляется в Instagram и радует своими свежими фотографиями, то Анатолий после выезда из Украины во время войны там редкий гость. Однако время он времени сестра делится контентом с братом, как и на этот раз.
К слову, внуки Софии Ротару побывали на особенном событии - свадьбе подруги. Поэтому, с мероприятия Соня поделилась фотографиями, на которых был изображен и ее брат. Подруга Евдокименко праздновала свадьбу в Бодруме, Турция, поэтому сейчас именно там внуки Ротару и находятся.
Отметим, внук и сын Софии Ротару еще в начале полномасштабной войны пытались выехать из Украины в Молдову на надувной лодке, однако их задержали пограничники. Наконец, впоследствии Анатолию таки удалось пересечь границу. Как именно - неизвестно. Однако сейчас внук Софии Ротару проживает в Европе, где строит музыкальную карьеру. Что же касается внучки артистки, то она уже длительное время живет за границей.
Напомним, сама же София Ротару не делает четких публичных комментариев о войне. Недавно участник "ТНМК" Фагот предположил, почему артистка придерживается такой позиции.