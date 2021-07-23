Внучка Софии Ротару отпраздновала первую годовщину отношений с любимым в Италии

Парочка встретила праздник в Портофино.

Внучка известной певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая недавно в откровенном топе засветила стройную талию и грудь, рассказала о празднике в ее личной жизни.

Так, Соня и ее возлюбленный, IT-предприниматель и вице-президент по маркетингу Денис Жаданов, который старше ее на 13 лет, отпраздновали первую годовщину отношений.

instagram.com/iamsofiaeve

instagram.com/iamsofiaeve

instagram.com/iamsofiaeve

Об этом Соня и Денис рассказали на своих страницах в Instagram. По случаю праздника пара отправилась в Италию и устроила себе романтический ужин с невероятной панорамой на море и горы в Портофино.

instagram.com/iamsofiaeve

instagram.com/iamsofiaeve

instagram.com/iamsofiaeve

"Отпраздновали годовщину любви и радости", — подписала снимок с любимым Соня.

Напомним, что недавно внучка Софии Ротару отпраздновала юбилей со старшим на 13 лет бойфрендом в США. Соне Евдокименко исполнилось 20 лет.

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