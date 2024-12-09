Внучка Софии Ротару показалась на отдыхе со своим 30-летним братом, который сбежал из Украины

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко поделилась семейным контентом.

В частности, в сторис 23-летняя модель позволила пользователям задать ей любой вопрос. В результате у Сони поинтересовались именем того, встречи с кем ее всегда наполняют. Так, внучка Ротару призналась, что таким человеком является ее брат – Анатолий Евдокименко. И показала кадры с ним, которые, вероятно, были сделаны во время недавнего отдыха.

"Всегда", — написала модель и добавила смайлик красного сердца.

Анатолий Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

К слову, 30-летний внук певицы во время войны уехал из Украины. В настоящее время живет и строит карьеру за границей. Он пошел по творческим стопам бабушки и регулярно выпускает новые песни под псевдонимом SHMN. Кроме того, дает интервью иностранным СМИ.

В свою очередь, семья музыканта также активно поддерживает его творчество. Как вот недавно его мама Светлана и сестра Соня публиковали фото с отдыха под его треки.

К слову, недавно Анатолий Евдокименко и сам впервые задолго вышел на связь с фанами. Артист показывал, как проводит свое свободное время за границей и держит себя в форме.

Читайте также: