Внучка Софии Ротару показалась с мамой за границей и поддержала творчество брата, сбежавшего из Украины

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко поделилась семейным контентом.

В своем фотоблоге Соня опубликовала свежее фото со своей мамой Светланой. Вероятно, общий отпуск семейство решило провести в солнечной Италии, о чем свидетельствуют виды на фото. Вместе в платьях и солнцезащитных очках они сполна насладились невероятной природой.

"Воскресенье с мамой", — лаконично подписала кадры блогерша.

Соня Евдокименко с мамой Светланой / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

К тому же внука Ротару не забыла о своем 30-летнем брате-музыканте Анатолии Евдокименко, который во время войны сбежал из Украины и сейчас, взяв творческий псевдоним Shmn, выпускает песни за границей. Так, Соня посвятила новым песням брата несколько своих сторис и отметила его аккаунт.

Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

К слову, их мама Светлана также запостила в Instagram кадры живописной Италии и поддержала своего сына Анатолия, выбрав песни из его репертуара.

Светлана Евдокименко

Напомним, недавно певица София Ротару показала неузнаваемое фото с сыном Русланом Евдокименко и ошеломила, как выглядела в молодости. К тому же, артистка публично обратилась к родному человеку по случаю важного праздника.

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