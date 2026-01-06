- Дата публикации
Внучка Софии Ротару поразвлекалась в Куршевеле с подругой-россиянкой
Соня Евдокименко поделилась соответствующими снимками с отдыха.
Внучка певицы Софии Ротару неожиданно поразвлекалась в Куршевеле с подругой-россиянкой.
Модель Соня Евдокименко сейчас наслаждается отдыхом. Она решила провести зимний отпуск на горнолыжном курорте в Куршевеле. В частности, Соня уже и поделилась снимками с отдыха. На одном из кадров засветилась российская блогерша Диана Манасир.
К слову, подружка-россиянка Сони Евдокименко, очевидно, проживает в России. По крайней мере, оттуда она активно делится фото и видео, в том числе и в 2025 году. Кроме того, Диана работает непосредственно на российском рынке.
Кстати, Соня Евдокименко рассказала об отпуске в Куршевеле также и в Telegram-канале, и сделала это на русском языке. Модель отметила, что насладилась отдыхом в компании "своих".
"В этой поездке я снова поняла, насколько важно иметь своих. Дурачиться с умными - редкая роскошь. Быть собой рядом с теми, кто понимает с полуслова - настоящий подарок", - говорит Соня.
