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Внучка Софии Ротару призналась, почему скрывает подробности жизни своей звездной семьи

Внучка Софии Ротару призналась, почему скрывает подробности жизни своей звездной семьи

Семья Софии Ротару / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня высказалась о своих буднях в кругу близких.

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко впервые за длительное время высказалась о семье.

Так, во время войны России против Украины звездное семейство Ротару почти к нулю свело свою публичную жизнь. Такая молчаливая позиция в непростые периоды часто вызывает у фанов удивление. Поэтому в фотоблоге Соня расставила все точки над "i".

Модель объяснила, что все подробности о ее друзьях, семье и отношениях она будет оставлять вне камер. По словам внучки Ротару, ей нравится сохранять ценность моментов в памяти и быть в моменте. Поэтому она отказывается делиться таким контентом со своей многотысячной аудиторией и предпочитает сохранять конфиденциальность близкого круга.

Соня Евдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve
Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Есть тонкая граница между распространением информации и ее чрезмерным распространением. Конечно я склонна держать некоторые аспекты моей жизни вне кадра. Кадры моих ужинов, путешествий или спокойных обыденных моментов – не обязательны для распространения на публику. Некоторые вещи просто чувствуются более особенными, когда сохраняют конфиденциальность", — написала Соня.

Впрочем, все же Соня Евдокименко время от времени делает исключения и делится семейными фотографиями. Как вот недавно она показала редкую встречу со сбежавшим из Украины братом Анатолием Едокименко, который строит карьеру за рубежом.

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