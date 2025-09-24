Внучка Софии Ротару рассекретила свои жизненные принципы: "Забота о себе начинается с уважения"

Соня Евдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Внучка певицы Софии Ротару — Соня Евдокименко — рассказала о собственных правилах заботы о себе и питания.

Девушка подчеркнула, что здоровый образ жизни для нее — это не о строгих запретах, а о любви и уважении к своему телу. Также Соня отметила, что главное — последовательность и наслаждение от процесса.

"Забота о себе начинается не с фанатизма, а с уважения. Не к чужим правилам, а к собственному телу. Последовательность и наслаждение от процесса", — отметила Соня в своих соцсетях.

По ее словам, главные принципы просты — контроль порций и выбор цельнозерновых продуктов, отказ от калорийных напитков, сбалансированный рацион и обязательное движение ежедневно — от прогулок и тренировок до тенниса или танцев.

Наиболее питательным приемом пищи она делает обед, а завтрак или перекусы оставляет менее калорийными. В то же время внучка звезды пошутила и призналась, что позволяет себе и маленькие удовольствия. Ее любимое "не-guilty pleasure" — удовольствие или увлечение, за которое человек чувствует определенную вину или стыд — настоящий сочный бургер с сыром и карамелизированным луком, но вместо булки она выбирает хрустящий лист салата.

