Внучка Софии Ротару с цветами устроила нежный фотосет на кровати

Девушка очаровала фотографией.

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая недавно показала, как провела отпуск с бойфрендом, устроила импровизированный фотосет.

20-летняя девушка показала, как нежится на кровати, опубликовав соответствующий снимок. На фото модель лежит на светлой постельном белье, а на ее тело падает солнечный свет. Одной рукой она закрыла глаза от солнца, а другой — держит охапку розовых гортензий, которые, вероятно подарил ее бойфренд Денис.

Соня Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

Публикацию Соня подписала только одним смайликом, а вот фанаты были более многословны в комментариях. В частности, писали следующее:

Какая красивая! Как всегда!

Хорошая и нежная!

Люблю тебя!

Напомним, ранее Соломия Витвицкая показала, как гуляла Калифорнией. Знаменитость поехала в Санта-Монику.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку