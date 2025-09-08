- Дата публикации
Гламур
- Гламур
Внучка Софии Ротару шокировала неожиданным появлением вместе с Дональдом Трампом
Знаменитость удивила поклонников такой внезапной встречей.
Внучка певицы Софии Ротару — 24-летняя модель и блогер София Евдокименко — побывала с мамой на одном из самых престижных теннисных турниров мира US Open в Нью-Йорке и удивила случайной встречей.
В своем Instagram она продемонстрировала, что для выхода в свет выбрала нежное шелковое платье модного масляно-желтого оттенка с цветочными узорами и кружевом. Образ она дополнила волнистой прической и красной сумкой, которая добавила яркий акцент.
Компанию Софии на трибунах составила ее мама, Светлана Евдокименко. Они охотно позировали на камеру и делились атмосферой соревнований.
Впрочем, не только их фото привлекли внимание. На одном из селфи Софии можно заметить и президента США Дональда Трампа, который тоже посетил турнир.
Так, стильный выход внучки Ротару стал двойной неожиданностью — благодаря элегантному наряду и неожиданному "соседству" с известными политиком.
Напомним, недавно София Ротару порадовала поклонников новыми фотографиями. Фанаты встретили звезду на улицах столицы и показали, как выглядит 78-летняя певица сейчас.