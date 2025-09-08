Внучка Софии Ротару шокировала неожиданным появлением вместе с Дональдом Трампом

София Евдокименко и Дональд Трамп

Реклама

Внучка певицы Софии Ротару — 24-летняя модель и блогер София Евдокименко — побывала с мамой на одном из самых престижных теннисных турниров мира US Open в Нью-Йорке и удивила случайной встречей.

В своем Instagram она продемонстрировала, что для выхода в свет выбрала нежное шелковое платье модного масляно-желтого оттенка с цветочными узорами и кружевом. Образ она дополнила волнистой прической и красной сумкой, которая добавила яркий акцент.

Компанию Софии на трибунах составила ее мама, Светлана Евдокименко. Они охотно позировали на камеру и делились атмосферой соревнований.

Реклама

София Евдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Впрочем, не только их фото привлекли внимание. На одном из селфи Софии можно заметить и президента США Дональда Трампа, который тоже посетил турнир.

София Евдокименко и Дональд Трамп / © instagram.com/iamsofiaeve

София Евдокименко с мамой и Дональд Трамп / © instagram.com/iamsofiaeve

Так, стильный выход внучки Ротару стал двойной неожиданностью — благодаря элегантному наряду и неожиданному "соседству" с известными политиком.

Напомним, недавно София Ротару порадовала поклонников новыми фотографиями. Фанаты встретили звезду на улицах столицы и показали, как выглядит 78-летняя певица сейчас.