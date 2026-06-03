Внучка Софии Ротару в 25 лет начала собственное дело в США: реакция семьи

София Евдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка украинской артистки Софии Ротару София Евдокименко запустила собственный проект в США и начала новый этап карьеры вне моделинга.

На днях София Евдокименко отпраздновала 25-летие, а вместе с этой датой поделилась важной новостью. Внучка легендарной артистки объявила о старте авторского проекта «Портреты». Его главная идея — откровенные беседы с представителями творческих профессий. В фокусе не только их достижения, но и личный опыт, взгляды и путь к реализации. Первыми деталями София уже поделилась в своих соцсетях, где показала отрывок будущего интервью.

«25-летие показалось мне идеальным моментом, чтобы поделиться тем, что тихо формировалось за кулисами. Представляю „Портреты“ — серию интервью, которая исследует жизнь, обычаи и мировоззрение художников за пределами полотна. Через откровенные разговоры „Портреты“ раскрывают страсти, дисциплину, интересы и жизненный опыт, формирующие современную творческую жизнь. В проекте участвуют художники, которые создают современный культурный ландшафт», — рассказала Евдокименко.

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Сообщение Софии Евдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Впоследствии модель объяснила, как родилась идея нового формата. Оказалось, что толчком стало университетское задание. Во время учебы София все больше убеждалась, что ценные знания получает именно из живых разговоров. В конце концов это вдохновило ее превратить академическую идею в полноценный авторский проект.

«Портреты» — это попытка выйти за пределы того, чем занимается человек, и исследовать, кто он есть на самом деле. Я надеюсь, что эти истории вдохновят на более глубокое понимание культуры и людей, которые ее формируют», — подчеркнула София.

Сообщение Софии Евдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Начинание Евдокименко уже поддержали ближайшие родственники. Ее мама Светлана коротко написала под публикацией: «Браво», а брат Анатолий добавил: «Мне это нравится». Такая реакция стала первым публичным одобрением нового проекта в семье.

Напомним, недавно София Ротару впервые за долгое время появилась в соцсетях и сделала щемящее признание.

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