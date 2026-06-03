- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1035
- Время на прочтение
- 2 мин
Внучка Софии Ротару в 25 лет начала собственное дело в США: реакция семьи
София Евдокименко открыла новый проект в Нью-Йорке.
Внучка украинской артистки Софии Ротару София Евдокименко запустила собственный проект в США и начала новый этап карьеры вне моделинга.
На днях София Евдокименко отпраздновала 25-летие, а вместе с этой датой поделилась важной новостью. Внучка легендарной артистки объявила о старте авторского проекта «Портреты». Его главная идея — откровенные беседы с представителями творческих профессий. В фокусе не только их достижения, но и личный опыт, взгляды и путь к реализации. Первыми деталями София уже поделилась в своих соцсетях, где показала отрывок будущего интервью.
«25-летие показалось мне идеальным моментом, чтобы поделиться тем, что тихо формировалось за кулисами. Представляю „Портреты“ — серию интервью, которая исследует жизнь, обычаи и мировоззрение художников за пределами полотна. Через откровенные разговоры „Портреты“ раскрывают страсти, дисциплину, интересы и жизненный опыт, формирующие современную творческую жизнь. В проекте участвуют художники, которые создают современный культурный ландшафт», — рассказала Евдокименко.
Впоследствии модель объяснила, как родилась идея нового формата. Оказалось, что толчком стало университетское задание. Во время учебы София все больше убеждалась, что ценные знания получает именно из живых разговоров. В конце концов это вдохновило ее превратить академическую идею в полноценный авторский проект.
«Портреты» — это попытка выйти за пределы того, чем занимается человек, и исследовать, кто он есть на самом деле. Я надеюсь, что эти истории вдохновят на более глубокое понимание культуры и людей, которые ее формируют», — подчеркнула София.
Начинание Евдокименко уже поддержали ближайшие родственники. Ее мама Светлана коротко написала под публикацией: «Браво», а брат Анатолий добавил: «Мне это нравится». Такая реакция стала первым публичным одобрением нового проекта в семье.
Напомним, недавно София Ротару впервые за долгое время появилась в соцсетях и сделала щемящее признание.