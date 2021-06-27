Внучка Софии Ротару в откровенном топе засветила стройную талию и бюст

Модель восхитила новыми фото.
Внучка известной певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко в который раз вызвала фурор в Сети.
Так, 20-летняя девушка опубликовала новые снимки в своем фотоблоге, на которых появилась в откровенном топе с вырезами и джинсах. Свой лук красавица дополнила розовыми солнцезащитными очками. Родственница звезды показала стройную талию и засветила грудь.
"Расскажи мне о своем дне. Что заставило твое сердце улыбнуться?" — поинтересовалась у фолловеров девушка, которая живет и работает в Америке.
Со своей стороны, пользователи поделились своими историями и не забыли порадовать Соню приятными сообщениями о ее красоте.
- Невероятная
- Какая красивая
- Красавица
- Огонь
Напомним, недавно внучка Софии Ротару отпраздновала юбилей со старшим на 13 лет бойфрендом в США. Соне Евдокименко исполнилось 20 лет.