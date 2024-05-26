Внучка Софии Ротару в вышиванке показалась с бойфрендом-миллиардером: как отреагировала звездная бабушка

Модель больше не скрывает свой роман с иностранцем.
Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко поделилась свежим фото со своим новым состоятельным бойфрендом Максом Лернером, семейное состояние которого оценивают в 1,2 млрд дол.
так, 22-летняя внучка Ротару запостила свежее фото в объятиях возлюбленного и показала, как отдыхает с ним. На изображении Соня предстает в красном платье-вышиванке с разнообразными узорами и бахромой.
Кроме того, модель поделилась фотографиями, как она позирует на разных локациях сама.
"Майские моменты", - подписала серию фотографий Соня.
К слову, семья блогерши уже отреагировала на нежные кадры и поделилась своими впечатлениями. В частности, София Ротару поставила лайк под постом, а мама Сони Светлана Евдокименко и брат-музыкант Анатолий в комментариях оставили эмодзи в форме сердечек. Остальные пользователи также сделали много комплиментов модели:
- Украинская красавица
- Ты удивительна в этом платье. Такое впечатление, что засветилось солнце внутри тебя
- Какая красота! Платье невероятное!
Напомним, ранее в СМИ рассекретили, чем занимается Макс Лернер, покоривший сердце внучки Софии Ротару.
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