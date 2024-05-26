Внучка Софии Ротару в вышиванке показалась с бойфрендом-миллиардером: как отреагировала звездная бабушка

Модель больше не скрывает свой роман с иностранцем.

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко поделилась свежим фото со своим новым состоятельным бойфрендом Максом Лернером, семейное состояние которого оценивают в 1,2 млрд дол.

так, 22-летняя внучка Ротару запостила свежее фото в объятиях возлюбленного и показала, как отдыхает с ним. На изображении Соня предстает в красном платье-вышиванке с разнообразными узорами и бахромой.

Соня Евдокименко с парнем / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Кроме того, модель поделилась фотографиями, как она позирует на разных локациях сама.

Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Майские моменты", - подписала серию фотографий Соня.

К слову, семья блогерши уже отреагировала на нежные кадры и поделилась своими впечатлениями. В частности, София Ротару поставила лайк под постом, а мама Сони Светлана Евдокименко и брат-музыкант Анатолий в комментариях оставили эмодзи в форме сердечек. Остальные пользователи также сделали много комплиментов модели:

Украинская красавица

Ты удивительна в этом платье. Такое впечатление, что засветилось солнце внутри тебя

Какая красота! Платье невероятное!

Напомним, ранее в СМИ рассекретили, чем занимается Макс Лернер, покоривший сердце внучки Софии Ротару.

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