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Внучка Софии Ротару засветила глубокое декольте в зимнем Нью-Йорке

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
487
Время на прочтение
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Внучка Софии Ротару засветила глубокое декольте в зимнем Нью-Йорке

Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Девушка похвасталась своими формами в шубе.

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, попозировала в зимнем Нью-Йорке в мерцающей майке.

Уже долгое время Евдокименко проживает в Америке и строит там карьеру. Так, в своем фотоблоге она взбудоражила воображение фанов новыми пикантными кадрами. Внучка Ротару продефилировала зимним мегаполисом. Для образа она выбрала золотистую майку с большим декольте на узких бретелях и белые брюки. Сверху девушка надела шубу. Правда, подписчикам так и не удалось получить ответа, из натурального ли она меха. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.

Соня Евдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve
Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Волшебное утро", – написала под сообщением Соня.

В комментариях юзеры уже оставили сотни смайликов, выражающих восторг. И добавили, что модель имеет невероятную красоту.

  • Как прекрасен мир!
  • Красивая и привлекательная!
  • Какая вы красивая
Соня Евдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve
Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Напомним, у украинской певицы Софии Ротару также есть еще один внук – музыкант Анатолий Евдокименко. Говорят, звездная бабушка помогла ему незаконно уехать из Украины и продолжает спонсировать. Он активно развивает свою музыкальную карьеру за рубежом и в своих интервью не упоминает о родине.

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Дата публикации
Просмотры
487
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