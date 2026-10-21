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Внучка Тамары Яценко стала артиллеристом в ВСУ: актриса показала, как ее родственница работает на фронте
Актриса также вспомнила попытки избранника попасть в армию и почему у него не получилось.
Внучка звезды «Шоу Долгоносиков», народной артистки Украины Тамары Яценко добровольно вступила в ряды ВСУ и стала артиллеристкой.
Актриса показала кадры, на которых ее родственница умело работает с артиллерийской установкой. По словам Тамары, дочь ее двоюродного брата сама решила пойти служить, несмотря на то, что у нее двое детей.
Яценко не скрывает, что гордится ее решением приобщиться к защите страны. Кроме того, признается, что она не единственная из ее родственников, кто пошел воевать на фронт.
«Это дочь моего двоюродного брата. Да. Она захотела. Тем более у нее две дочери. Мои племяннички тоже танкисты», — поделилась Тамара в интервью Натальи Влащенко.
Актриса также рассказала о своем избраннике, актере Олеге Коваленко, который в свое время тоже пытался присоединиться к войску. По словам Яценко, он лично приходил в военкомат и ждал в очереди, однако сначала ему отказали. Впоследствии актер пересек рамки призывного возраста.
«Мой Олег тоже ходил, в очереди стоял. Сначала сказали, что не надо, а потом ему уже исполнилось 60», — рассказала звезда.
Напомним, недавно музыкант-военный Миша Крупин неожиданно выпустил провокационное видео и намекнул на возвращение группы «Коррупция» во время войны.