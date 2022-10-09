Внучка воина УПА на "Голосі країни-12" тронула историей своей семьи, пережившей репрессии

Девушка рассказала об ужасных советских временах, в которых жила ее семья.

В шестом эфире "Голосу країни-12" упомянули не только события продолжающейся сейчас полномасштабной войны в Украине, но и истории старших поколений.

31-летняя Марта Любчик из Тернополя ошеломила зрителей рассказом о своих дедушках и бабушках, переживших жалкие репрессии советской власти.

"Мой дедушка, когда смотрел телевизор, когда Украина стала независимой, он плакал. Я заходила в комнату и не понимала, почему он плачет. Но у него была такая радость от того, что Украина независима. Мой дедушка был в УПА (Украинская повстанческая армия — ред.). Они с бабушкой познакомились в Сибири, куда семьи были выселены", — вспомнила участница.

Семья Марты Любчик

Повзрослев, Марта решила популяризировать украинские традиции и петь народные песни, чтобы весь мир услышал красоту нашей культуры.

"Народная музыка – это наш код, это то, что в наших генах. Пока мы будем привязаны к нашим корням, до тех пор у нас будет счастливое будущее, мы будем развиваться. Я считаю, что это фундамент успешного государства", — сказала Любчик. .

На "Слепых прослушиваниях", состоявшихся еще до начала полномасштабной войны в Украине, Марта спела старинную колядку о сотворении мира "Ой дай Бог". Своим пением вокалистка не смогла развернуть кресла судейской четверки, зато покорила сердце народного тренера команды "Второго шанса" Андрея Мацолы.

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