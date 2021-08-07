Внучку Чапкиса застукали папарацци за страстными поцелуями с любимым в Греции

Внучку Чапкиса застукали папарацци за страстными поцелуями с любимым в Греции

Актриса рассекретила личную жизнь.

Итальянскую актрису, внучку легендарного Григория Чапкиса, Анну Сафрончик, которая отдыхает в Греции, застукали папарацци за страстными поцелуями с таинственным возлюбленным.

Так, 40-летняя знаменитость не афишировала личную жизнь. Впрочем, когда фотографы все же отследили ее с избранником, поделилась этими кадрами с фолловерами в Instagram. На снимках пара целовалась на пляже и в море.

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"Мы знакомы недавно, скрывали отношения, но к сожалению до вчерашнего дня... Папарацци!!! Итак... Представляю вам Джио!" — написала Сафрончик.

В комментариях некоторые сторонники не поверили в то, что фото действительно сделаны папарацци, а некоторые — искренне порадовались за пару.

Ну а откуда у вас фото папарацци?

Это все продумано

Но такую крутизну невозможно скрыть! Красивые

Вау! Вы красивые

Невероятные

Напомним, не так давно Анна Сафрончик в бикини показала стройную фигуру с разных ракурсов без фильтров. Знаменитость не оставила равнодушными фанатов.

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