Внучку Чапкиса застукали папарацци за страстными поцелуями с любимым в Греции

Актриса рассекретила личную жизнь.
Итальянскую актрису, внучку легендарного Григория Чапкиса, Анну Сафрончик, которая отдыхает в Греции, застукали папарацци за страстными поцелуями с таинственным возлюбленным.
Так, 40-летняя знаменитость не афишировала личную жизнь. Впрочем, когда фотографы все же отследили ее с избранником, поделилась этими кадрами с фолловерами в Instagram. На снимках пара целовалась на пляже и в море.
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"Мы знакомы недавно, скрывали отношения, но к сожалению до вчерашнего дня... Папарацци!!! Итак... Представляю вам Джио!" — написала Сафрончик.
В комментариях некоторые сторонники не поверили в то, что фото действительно сделаны папарацци, а некоторые — искренне порадовались за пару.
- Ну а откуда у вас фото папарацци?
- Это все продумано
- Но такую крутизну невозможно скрыть! Красивые
- Вау! Вы красивые
- Невероятные
Напомним, не так давно Анна Сафрончик в бикини показала стройную фигуру с разных ракурсов без фильтров. Знаменитость не оставила равнодушными фанатов.