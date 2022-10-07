Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков прокомментировал свою мобилизацию в России

Сегодня российские СМИ распространили информацию о том, что музыканта и актера мобилизовали прямо с театральной репетиции.

Внук российской певицы Аллы Пугачевой, певец и актер Никита Пресняков отреагировал на слухи, которые сегодня распространили РосСМИ.

Так, Пресняков прокомментировал, действительно ли его мобилизовали на войну с Украиной и забрали прямо посреди репетиции в театре. В Telegram-канале артиста фаны поинтересовались у него, правда ли это. На что Пресняков коротко ответил: "Фэйк".

Также информацию опровергли и в Московском Губернском театре, откуда Преснякова якобы мобилизовали. Более того, там рассказали, что он уехал из РФ в США еще три недели назад – до того, как его звездная бабушка уехала из России.

"Он уехал в Америку три недели назад и всех этим подставил. Сорвал несколько спектаклей, заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре сложно, поскольку у него главная роль в спектакле", — прокомментировали в театре одному из росСМИ.

Напомним, что сегодня росСМИ распространили новость о том, что якобы внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова мобилизовали и забрали его на войну прямо во время репетиции в театре в Москве.

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