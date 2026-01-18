Внук Ротару после выезда за границу вышел на связь и сделал заявление о своей карьере

Анатолий Евдокименко и София Ротару

Внук певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, выступающий под псевдонимом SHMN, впервые за долгое время вышел на связь.

Похоже, исполнитель после выезда за границу в начале полномасштабного вторжения взялся активно продвигать свою карьеру. Для этого он начал активно делиться размышлениями о своей творческой деятельности и вспомнил ее начало. По словам внука Ротару, сейчас он занялся музыкальным продюсированием. Анатолий отметил, что все началось с маленьких шагов и наставничества одного из украинских музыкантов.

«Мои самые первые воспоминания о музыкальном продюсировании восходят к подростковым годам. Я помню, как наткнулся на простое в использовании программное обеспечение для создания музыки, которое разожгло мой интерес и дало мне базовое понимание того, как создаются треки. Тогда я встретил своего первого наставника Алексея Лаптева. Он научил меня основам и сыграл огромную роль в формировании моих ранних лет как артиста», — поделился Анатолий на английском языке.

К слову, сейчас Анатолий Евдокименко регулярно выпускает новые треки и часто путешествует по миру. Ранее артист также давал редкие интервью иностранным изданиям, но четко о своей позиции и выезде из Украины не рассказывал, сосредотачиваясь на творчестве.

