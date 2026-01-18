- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 603
- Время на прочтение
- 1 мин
Внук Ротару после выезда за границу вышел на связь и сделал заявление о своей карьере
Анатолий Евдокименко показал, как выглядит сейчас.
Внук певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, выступающий под псевдонимом SHMN, впервые за долгое время вышел на связь.
Похоже, исполнитель после выезда за границу в начале полномасштабного вторжения взялся активно продвигать свою карьеру. Для этого он начал активно делиться размышлениями о своей творческой деятельности и вспомнил ее начало. По словам внука Ротару, сейчас он занялся музыкальным продюсированием. Анатолий отметил, что все началось с маленьких шагов и наставничества одного из украинских музыкантов.
«Мои самые первые воспоминания о музыкальном продюсировании восходят к подростковым годам. Я помню, как наткнулся на простое в использовании программное обеспечение для создания музыки, которое разожгло мой интерес и дало мне базовое понимание того, как создаются треки. Тогда я встретил своего первого наставника Алексея Лаптева. Он научил меня основам и сыграл огромную роль в формировании моих ранних лет как артиста», — поделился Анатолий на английском языке.
К слову, сейчас Анатолий Евдокименко регулярно выпускает новые треки и часто путешествует по миру. Ранее артист также давал редкие интервью иностранным изданиям, но четко о своей позиции и выезде из Украины не рассказывал, сосредотачиваясь на творчестве.
Напомним, недавно финалистку нацотбора «Евровидения-2026» Valeriya Force заподозрили в сотрудничестве с россиянином — Общественное уже отреагировало на скандал относительно творчества певицы заявлением.