Внук Ротару вышел на связь из-за границы и показал, чем занимается: как отреагировала семья

30-летний внук звезды развивает свою музыкальную карьеру.
Внук певицы Софии Ротару музыкант Анатолий Евдокименко показал плоды своего труда.
Как известно, 30-летний Анатолий пошел по стопам звездной бабушки. Он взял псевдоним SHMN и погрузился в создание музыки. И недавно в фотоблоге впервые за долгое время вышел на связь к фанатам. Артист сообщил, что в скором времени выйдет его новый трек.
В коротком ролике внук Ротару показал, как выглядит сейчас. Музыкант в наушниках предстает за диджейским пультом и двигается в такт своей новой песни. Более того, к созданию композиции Евдокименко привлек еще одного артиста – иностранного исполнителя Monty Wells.
В комментариях собралось немало любителей его творчества, которые оставили эмодзи в виде огоньков. В частности, одобрительными отзывами уже отметилась и звездная семья Анатолия. Так, его бабушка Ротару поставила под видео лайк, а его сестра Соня написала, что "не может дождаться".
Напомним, недавно скандальный певец Иван Дорн также из-за границы вышел на связь. Он обратился к украинцам и неожиданно признался в любви после выступлений с россиянами.
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