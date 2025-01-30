Внук Ротару вышел на связь из-за границы и показал, чем занимается: как отреагировала семья

Внук певицы Софии Ротару музыкант Анатолий Евдокименко показал плоды своего труда.

Как известно, 30-летний Анатолий пошел по стопам звездной бабушки. Он взял псевдоним SHMN и погрузился в создание музыки. И недавно в фотоблоге впервые за долгое время вышел на связь к фанатам. Артист сообщил, что в скором времени выйдет его новый трек.

В коротком ролике внук Ротару показал, как выглядит сейчас. Музыкант в наушниках предстает за диджейским пультом и двигается в такт своей новой песни. Более того, к созданию композиции Евдокименко привлек еще одного артиста – иностранного исполнителя Monty Wells.

Внук Софии Ротару из-за границы показал свое увлечение

В комментариях собралось немало любителей его творчества, которые оставили эмодзи в виде огоньков. В частности, одобрительными отзывами уже отметилась и звездная семья Анатолия. Так, его бабушка Ротару поставила под видео лайк, а его сестра Соня написала, что "не может дождаться".

Напомним, недавно скандальный певец Иван Дорн также из-за границы вышел на связь. Он обратился к украинцам и неожиданно признался в любви после выступлений с россиянами.

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