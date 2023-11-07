Внук Софии Ротару, которого задержали во время бегства из Украины на лодке, за границей заговорил о войне

Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, которого в прошлом году задержали во время бегства из Украины на лодке, заговорил о войне.

В настоящее время он находится за границей, где строит карьеру под псевдонимом SHMN. Недавно у музыканта даже вышел свой альбом. По случаю выхода пластинки Анатолий дал интервью журналу Metal.

София Ротару с внуком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

В разговоре с журналистами Анатолий вспомнил о войне, правда, поверхностно и не вдавался в детали. Внук Ротару уверен, что общество переживает радикальные трансформации. По его мнению, они вызваны продолжительной войной, а также пандемией коронавируса. Анатолий убежден, что в такие трудные времена нужно сохранять "моральное достоинство".

"Недавняя пандемия и продолжающаяся война имеют огромное влияние на человечество, поэтому я считаю, что для нас важно сохранять моральное достоинство и искать решения через единство", — заявил в интервью Евдокименко.

София Ротару с внуками / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, внук Софии Ротару в прошлом году попал в скандал. В начале марта 2022 года Анатолия вместе с отцом Русланом задержали, когда те пытались на надувной лодке сбежать в Молдову. Наконец, внук Ротару уехал в Европу. Как ему удалось это сделать – неизвестно.

Недавно сестра исполнительницы рассказала, где находится сама София Ротару, а также раскрыла, где живет ее сын.

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