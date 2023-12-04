Внук Софии Ротару на фоне громких скандалов больше не упоминает об Украине

Анатолий Евдокименко в новом интервью ни словом не обмолвился о родине.

29-летний внук Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, который при содействии звездной бабушки незаконно сбежал из Украины во время полномасштабного вторжения, не захотел вспомнить об Украине в последнем из своих интервью.

В настоящее время артист под псевдонимом SHMN занимается продвижением своего нового музыкального альбома за границей. По этой причине он дал очередное интервью нидерландскому изданию Numéro. Впрочем, даже словом не обмолвился об Украине. Анатолий сосредоточился на рассказе о новом альбоме, который для него является "саундтреком до последних 12 месяцев жизни". По словам внука Ротару, ему крайне важно "делиться этой историей с теми, кто, возможно, переживает схожие путешествия".

Внук Софии Ротару / Фото: instagram.com/shmn

Также музыкант вспомнил о своем детстве и семье, где большинство увлекалось музыкой. Однако он снова осторожно обошел тему украинского происхождения.

"Я вырос в семье, где музыка была не просто видом искусства, а образом жизни. У моих родителей была большая и разнообразная коллекция пластинок, и с раннего возраста я был знаком с эклектической смесью жанров и звуков. Такое воспитание создало прочную связь между музыкой и моими эмоциями", – рассказал SHMN для Numéro.

София Ротару с внуком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

К тому же, Евдокименко добавил, что его новый альбом был создан на основе "самоанализа и конфликта".

"В процессе работы над этим альбомом я осознал, насколько неразрывно моя музыка переплетена с моей жизнью, полной испытаний и препятствий. Самоанализ является основным инструментом в моем нынешнем творческом процессе. Еще одним важным элементом звуковой вселенной Amadeus является конфликт. В частности, я исследую конфликт через призму постоянной двойственности человеческой природы" – поделился артист.

Ранее же Анатолий Евдокименко, задержанный на украинской границе на надувной лодке, все же пытался рассказать о войне в Украине иностранным медиа. Правда, это получалось достаточно поверхностно и без деталей.

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